Gf Vip 6: Pago svela i nomi dei concorrenti da lui diffidati dopo le offese a Miriana Trevisan

Infuriato per le offese ricevute dalla ex moglie nella Casa di Cinecittà, Pago ha deciso di rivelare i nomi dei Vipponi da lui diffidati

Nella penultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che il reality ha ricevuto una diffida. In essa veniva intimato di non parlare più di Miriana Trevisan come madre, chiesta niente meno che da Pago, ex marito della gieffina nonché padre del loro figlio Nicola.

Il cantante sardo ha infatti ritenuto opportuno dover ricorrere alle vie legali per frenare i commenti da lui giudicati decisamente sopra le righe da parte di alcuni inquilini della Casa.

Pago diffida Katia, Soleil e Giacomo

Intervistato dal magazine “Chi”, Pago ha quindi rivelato che le diffide sono state mandate all’indirizzo di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. L’artista ha poi commentato la relazione tra l’ex moglie e Biagio D’Anelli, nata proprio tra le mura del loft di Cinecittà.

Precisando di non giudicare affatto quello che fa Miriana, Pago ha sottolineato come essendo una donna passi per una poco di buono. Al contrario Alex Belli, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi sono annoverati come dei playboy proprio per le loro numerose conquiste amorose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

“Mi ha fatto molto male che quelle frasi siano uscite dalla bocca di due donne come Soleil e Katia Ricciarelli”, ha sottolineato ancora Pago. Parlano infine di solidarietà femminile, l’ex compagno di Serena Enardu ha evidenziato la speranza che le diffide possano “far riflettere le due signore e Urtis, e anche i leoni da tastiera”.