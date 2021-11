Gf Vip 6, Patrizia Mirigliani si svela su Miriana Trevisan: “Non è la donna giusta per Nicola”

In una recente intervista Patrizia Mirigliani ha deciso di rivelare il suo reale pensiero su Miriana Trevisan

Ospite qualche puntata fa al serale del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Mirigliani sembrava aver chiarito la propria posizione su Miriana Trevisan. La figlia dello storico patron di Miss Italia aveva spiegato in quell’occasione di non aver mai pensato seriamente che la gieffina potesse essere una “strega” o una brutta persona.

Tuttavia, in una recente intervista, la mamma di Nicola Pisu ha deciso di fare maggiore chiarezza sul suo reale pensiero in riferimento all’ex volto di Non è la Rai.

Patrizia Mirigliani si confessa su Miriana Trevisan

“In verità non penso siano molto compatibili”, ha dunque confessato Patrizia. “Secondo me Miriana non è la donna giusta per Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei”. Tornando poi a parlare dei problemi di suo figlio con le dipendenze, la donna ha dichiarato come questo sia “un dramma che affonda le radici nella sua insicurezza, alimentata dalla mancanza di una figura paterna e dal bullismo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Mirigliani (@pmirigliani)

La padrona di casa di Miss Italia è poi intervenuta anche su Instagram, dicendosi indignata con alcuni gieffini. Mentre infatti Nicola Pisu si è forse rotto il coccige dopo una brutta caduta nella Casa, c’è tuttavia ancora qualcuno che continua a prenderlo assurdamente in giro.