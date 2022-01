Gf Vip 6, Patrizia Pellegrino e la rivelazione su Alex Belli: “Mi ha confessato la verità su Soleil”

Patrizia Pellegrino sgancia la bomba su Alex Belli e Soleil Sorge: la scottante rivelazione sui due concorrenti del Gf Vip 6

Pur essendo già uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino continua a regalare chicche di gossip ai fan del reality di Canale 5. Dopo aver promesso una rivolta nello studio del programma, poche ore fa l’ex gieffina si è intrattenuta in una diretta live con Clarissa Selassié e Ainett Stephens.

Nell’occasione l’attrice napoletana ha così fatto una confessione del tutto inaspettata sulla super chiacchierata coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge.

Patrizia Pellegrino: la rivelazione su Alex e Soleil

Parlando dunque dei due amici speciali, Patrizia ha rivelato che entrambi le avrebbero “detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare”. La bomba sganciata dalla conduttrice 59enne ha ovviamente scatenato la reazione delle due compagne di chat, soprattutto quella dell’ex Gatta Nera, che si è complimentata con la collega.

Cosa accadrà ora? Si tornerà a parlare del caso in trasmissione?

