Gf Vip 6, pesanti critiche a uno dei nuovi concorrenti: “Quello che tiene nell’armadio puzza ed è disgustoso”

Un particolare rinvenimento nella Casa del Grande Fratello Vip ha gettato scompiglio tra i concorrenti: ecco di cosa si tratta

Nel corso delle ultime settimane sono state parecchie le new entry della Casa del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia nella magione romana la situazione appare sempre più tesa a causa degli innumerevoli diverbi tra i concorrenti, soprattutto fra le donne.

In tutto ciò, un Vippone in particolare pare essere riuscito in parte a placare gli animi, recando con sé molta tranquillità e armonia interiore.

Ci riferiamo chiaramente a Kabir Bedi, che nonostante la sua età matura non sempre ottiene però il rispetto che merita. Originario del Pakistan, l’attore mantiene infatti alcune particolari usanze del suo luogo d’origine, che non sono però ben comprese dagli altri inquilini della Casa di Cinecittà.

In questi giorni l’ex Sandokan ha persino dovuto lasciare la stanzeada letto e mettersi a dormire sul divano poiché il suo russare infastidiva gli altri concorrenti.

Sono senza parole.

Da un lato abbiamo Katia ,bella e comoda, nella sua stanza privata e dall’altra Kabir che deve dormire sul divano in salotto, ogni sera.

Differenza di trattamento a limite del ridicolo.#gfvip pic.twitter.com/TGMR8fHDkk — Giulia.c✨ (@c_giulia9) January 14, 2022

Kabir Bedi demolito dai coinquilini

Tale cambiamento ha però arrecato a Kabir Bedi qualche malanno fisico, al quale lui stesso ha deciso di rimediare con un metodo naturale.

Kabir demolito dai concorrenti del GF Vip pic.twitter.com/L7hP2NRyCn — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 17, 2022

Preparando dunque un mix di cannella, zenzero, pepe nero e aglio, il 76enne ha però alzato un vero polverone nel reality, dal momento che i suoi coinquilini non sopportano l’odore dell’intruglio.

Soprattutto Manila, Jessica e Miriana hanno fortemente criticato l’uomo, investendolo di numerose critiche. Lui però non sembra risentire della situazione, continuando a beneficiare di questo “odoroso” mix.