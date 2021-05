Gf Vip 6, Pupo rinuncia al programma: “È complicato”

Pupo ha svelato che non sarà opinionista del Grande Fratello Vip 6 e ha spiegato perché.

In vista della sesta edizione del Grande Fratello Vip Pupo ha fatto sapere che non sarà nuovamente opinionista del programma e ha spiegato perché.

Pupo opinionista al GF Vip

Pupo ha fatto sapere che non sarà opinionista al Grande Fratello Vip 6 e ha spiegato i motivi della sua decisione, che sarebbe strettamente connessa alla sua passione per la musica.

“A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta la fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare“, ha affermato il cantante, che è stato opinionista dello show sia nella quinta che nella sesta edizione (accanto a Wanda Nara prima e Antonella Elia poi).

Pupo e Antonella Elia: l’addio al GF Vip

Mentre Pupo ha confermato che non sarà opinionista del GF Vip 6 per via dei suoi impegni musicali, Antonella Elia ha dichiarato che avrebbe preso volentieri parte al programma per la seconda volta, ma ha anche aggiunto che finora nessuno glielo avrebbe proposto. La partecipazione dalla showgirl allo show è stata accompagnata da numerose polemiche per via di alcune delle sue affermazioni contro i concorrenti (non ultima Samantha De Grenet).

“Una mia conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso. Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. […] Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me”, ha dichiarato la showgirl.

Pupo, Antonella Elia e Signorini: le novità

Mentre Pupo ha detto addio al ruolo di opinionista e Antonella Elia ha rivelato di non esser stata ancora ricontattata dalla produzione dello show, Alfonso Signorini ha confermato che sarà per la terza volta alla conduzione dello show. Il celebre conduttore ha rivelato di aver già dato il via all’organizzazione per formare il nuovo cast del programma.