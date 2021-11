Gf Vip 6, Raffaella Fico conferma la denuncia contro Soleil Sorge: “La porto in tribunale”

Raffaella Fico ha confermato che porterà Soleil Sorge in tribunale in merito al termine inglese usato dall'influencer nei suoi confronti al Gf Vip

Promessa mantenuta quella di Raffaella Fico nei confronti di Soleil Sorge. L’ex gieffina napoletana ha infatti confermato di aver denunciato l’ex compagna di gioco, rea di averle rivolto un saluto in stile americano che a lei non è andato per nulla giù.

Per questo motivo l’ex compagna di Mario Balotelli ha preso la decisione di ricorrere alle vie legali.

Raffaella Fico porterà Soleil Sorge in tribunale

“Non posso più accettare le tue cattiverie. Si prenda la responsabilità di quello che ha fatto. Ha detto parole orribili e lo sa”. Riferendosi di fatto al termine inglese pronunciato da Soleil al Grande Fratello Vip, Raffaella ha voluto che il suo significato possa essere valutato nelle sedi opportune.

Secondo la Fico, infatti “determinate cose non vanno mai dette, perché siamo oltre al gioco. Deve imparare a non fare del male agli altri”.

Raffaella quando le danno della “bitch”: “sei cattiva di denuncio ci vediamo al tribunale”

quando danno della gatta morta a Soleil: “ahahahaha bravaa!!!” #GFVIP — matt 51% (@sickm4tt) November 5, 2021

Ma Raffaella che vuole portare Sole in tribunale per una parola 🤣🤣🤣 “hii bitch”#GFVIP — Soleil Stasi Real (@soleilstasireal) November 1, 2021

Io la scena in tribunale tra Raffaella Fico e Soleil me la immagino così:

Raffa: “Giudice io porto la signorina Sorge in tribunale perché davanti a tutta Italia ha detto Bye Bitch.”

Giudice: “Ah, tutto qui? La causa la vince senza alcun dubbio Soleil”.

Soleil: ✨#Gfvip pic.twitter.com/1PevgzsfyO — Lo scimpanzé di Soleil✨171% 🚀 (@AcquavivaLoris) October 30, 2021

In una recente intervista a pochi giorni dalla sua uscita dalla Casa, Raffaella Fico ha dunque dichiarato che porterà Soleil in tribunale. In quanto donna e madre, la showgirl si sente infatti lesa, dopo essere stata pubblicamente insultata in tv.

Precisando di essere sempre stata educata e composta con lei durante il reality, l’ex concorrente ha sottolineato ancora una volta come secondo lei la Sorge abbia un modo di fare era finto e ben poco sincero.