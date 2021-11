Gf Vip 6: Raffaella Fico infastidita da Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge

A "Pomeriggio Cinque" Raffaella Fico è rimasta infastidita dalle parole di Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, definendola "uguale alla figlia"

Raffaella Fico ha avuto un litigio anche con Wendy Kay, mamma della sua acerrima “nemica” Soleil Sorge. Ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, la donna ha di fatto parlato della denuncia che l’ex compagna di Mario Balotelli è intenzionata a fare contro la figlia, a seguito del saluto particolarmente colorito pronunciato dalla gieffina qualche giorno fa.

Wendy ha spiegato che il termine usato dalla figlia è diventato di uso comune nonché citato in migliaia di canzoni: “Nel gergo è usatissima, è presente in tutte le canzoni rap”, ha precisato la signora, sostenendo che per questo motivo Soleil non debba scusarsi.

Raffaella Fico attacca Wendy Kay

Fortemente infastidita dalle esternazioni della donna, Raffaella Fico ha dunque preso la parola, sostenendo come Soleil abbia usato affermazioni che dal suo punto di vista non vanno assolutamente dette.

“Feriscono e ledono la dignità delle persone”, ha rimarcato ancora l’ex gieffina, continuando a sottolineare come la parola in questione sia offensiva e significhi letteralmente “poco di buono”.

A #Pomeriggio5, si accende il confronto tra Raffaella Fico e la mamma di Soleil Sorge

“Vedo che lei è uguale a sua figlia.

Vedo arroganza, non c’è umiltà, gentilezza e garbo. Mi rendo conto che sono cose lontane da loro. Signora, dovrebbe avere umiltà e chiedermi scusa”. Queste dunque le affermazioni della Fico nei confronti della mamma di Solei: siamo certi che il dibattito non si esaurirà qui.