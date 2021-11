Gf Vip 6, Raffaella Fico parla di Soleil Sorge e Alex Belli: “Attrazione, ma anche qualcosa di più”

Eliminata dalla Casa del Gf Vip 6, Raffaella Fico è tornata a commentare Soleil Sorge e il suo speciale rapporto con Alex Belli

Tra Raffaella Fico e Soleil Sorge non vi è palesemente un rapporto di stima, come dimostrato dalle sue dirette interessate fin dalla prima serata del Grande Fratello Vip. Uscita ora dai giochi, ecco che l’ex compagna di Mario Balotelli ha deciso di tornare a parlare della sua ex coinquilina, riferendosi nello specifico alla speciale amicizia di quest’ultima con Alex Belli.

Raffaella Fico commenta il rapporto tra Soleil e Alex

“Soleil è furba. Spara a zero su tutti, ma poi quando le fai notare l’errore passa da vittima. […] Signorini ha fatto bene a bacchettarla, perché ne spara una dietro l’altra e non ha nemmeno il garbo di chiedere scusa”, ha precisato Raffaella Fico. Sottolineando come secondo lei Soleil sia una persona poco vera, la showgirl napoletana è dunque intervenuta con un parere personale sulla posizione dell’ex naufraga nei confronti dell’attore parmense.

Non i fotografi del #gfvip che hanno immortalato anche questo fugace bacio tra Alex e Soleil non aspettavano altro nemmeno loro pic.twitter.com/zCFTNM4kf2 — 𝐦𝐫𝐬𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) October 26, 2021

Raffaella e Soleil… la resa dei conti è ancora lontana? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5 pic.twitter.com/5JQNDu9eEQ — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) November 1, 2021

“Ho notato un certo interesse, era palese fin dall’inizio. […] Io, da donna single, non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi”. Questo dunque il pensiero schietto e sincero della Fico sull’acerrima nemica, che siamo certi non si concluderà qui.