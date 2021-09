GF Vip 6, risolta la lite tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe: “Le ho anche fatto una telefonata”

La lite tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe sembra essere ufficialmente risolta. Avranno finalmente messo da parte i vecchi rancori?

La lite tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe sembra essere ufficialmente risolta. Avranno finalmente messo da parte i vecchi rancori? Per il momento preferiscono non risollevare il polverone che risale al 2017.

GF Vip: le vecchie scintille tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe

Alfonso Signorini ha cercato di scatenare la polemica tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Tra le due in passato sono state scintille, ai tempi delle loro partecipazioni in Rai. C’erano stati diversi scontri pubblici. I fatti risalgono al 2017, quando Adriana Volpe aveva soffiato a Manila Nazzaro il posto alla conduzione in Rai, dopo il divorzio da Giancarlo Magalli. Quella lite ormai è acqua passata e le due donne hanno dimostrato di non avere intenzione di parlarne, almeno per il momento.

GF Vip, pace fatta tra le conduttrici

Manila Nazzaro era appena entrata in casa quando è stata chiamata da Alfonso Signorini per farla stuzzicare da Adriana Volpe. Entrambe hanno usato toni molto pungenti ed è stato chiaro a tutti che i vecchi rancori non sono del tutto risolti, ma per il momento hanno preferito fare pace e non parlarne. “La sostituzione è stata improvvisa ed ha coinciso con un periodo personale molto difficile per me” ha spiegato Manila Nazzaro, per giustificare la sua reazione del tempo.

“Le ho fatto anche una telefonata prima che entrasse nella casa” ha aggiunto Adriana Volpe, dimostrando che per il momento sono in una fase di tregua.

GF Vip, cosa era successo tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe

La discussione tra le due conduttrici risale al 2017, quando Adriana Volpe aveva sostituito Manila Nazzaro alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, dopo il suo brusco allontanamento da I Fatti Vostri a causa della famosa lite con Giancarlo Magalli.

L’ex Miss Italia non l’aveva presa bene, così si era scatenato lo scontro. “Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe” si era sfogata la Nazzaro. “Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. È una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io” aveva aggiunto.