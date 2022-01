Gf Vip 6, scontro tra le sorelle Lulù e Jessica Selassié: “Mi vergogno di te”

Lulù Selassié si è pesantemente scagliata contro la sorella maggiore Jessica per via del comportamento di quest'ultima nella Casa del Gf Vip

Da qualche settimana a questa parte, Lulù Selassié ha preso a rimproverare spesso e volentieri la sorella maggiore Jessica per via del suo comportamento troppo esplicito con Alessandro Basciano. Lei però continua ugualmente a scherzare e a lanciare frecciatine all’ex volto di Temptation Island, al momento “fidanzato” con Sophie Codegoni.

Tali confidenze hanno infastidito non poco anche quest’ultima, che proprio per tale motivo ha bacchettato pure lei la princess etiope.

C’è veramente gente che sta dando contro a Lulú per quello che ha detto Jessica?!

Ha fatto bene, deve svegliarsi. È sua sorella è solamente lei può usare quei toni per darle uno scossone

La verità è che sappiamo anche noi che obiettivamente Jessica sta facendo una..🔽 #gfvip — Ambra bruna (@bruna_ambra) January 16, 2022

Jessica è interessata ad Alessandro. È inutile che nega. Si continua a intromettere tra lui e Sophie. Secondo me la deve smettere. Glielo ha detto anche Lulù! #GFVIP — stargirl ✨ (@quandilfaitnoir) January 16, 2022

Jessica replica alle accuse della sorella minore

Lulù ha dunque rinfacciato alla sorella: “Non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a! […]. Mi vergogno, nostra madre sarà inca**ata nera”. Ma Jessica, mantenendo la calma, ha precisato che per lei Alessandro è solo un amico e che anche lei si è sentita in imbarazzo quando la stessa Lulù veniva rimproverata per il suo eccessivo attaccamento a Manuel Bortuzzo.

“Il mio comportamento non è vergognoso”, ha infine precisato l’esotica gieffina, mentre sui social la questione è già diventata virale.