Gf Vip 6: scoppia la passione tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella sotto la doccia

Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono lasciati andare a un bacio appassionato sotto la doccia nella Casa del Grande Fratello Vip 6

La presunta liaison del passato fra Katia Ricciarelli e Giucas Casella sembra aver trovato un certo rafforzamento nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti si conoscono del resto da diverso tempo, tanto che spesso lo stesso prestigiatore si trova a nominare l’ex marito di lei, Pippo Baudo.

Nelle ultime ore i due amici di vecchia data si sono peraltro resi protagonisti di un forte momento di intimità, che ha letteralmente scioccato il resto della magione romana. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Katia e Giucas: il bacio appassionato sotto la doccia

In occasione del pigiama party organizzato dalla produzione del reality, il mago si è lasciato andare a un balletto sotto la doccia indossando solo un paio di slip.

Sulle note di “Singing in the rain” e con tanto di ombrello, Giucas Casella si è pertanto cimentato in un’improbabile “danza bagnata” sotto gli occhi degli alti inquilini. Tuttavia all’improvviso, con l’avvicinarsi di Katia Ricciarelli, il paragnosta ha attirato a sé la soprana vestita con una tuta leopardata, finendo poi per darle un bacio appassionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il video postato anche sulla pagina Instagram del Gf Vip è ovviamente diventato subito virale, dimostrando peraltro come la cantante lirica sia disposta a mettersi totalmente in gioco in questa nuova esperienza televisiva.