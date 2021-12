Gf Vip 6, Soleil impietosa con Alex Belli: “So tutto della cena in cui tu e Delia costruivate teatrini di gossip”

Soleil Sorge appare sempre più sospettosa nei confronti di Alex Belli, soprattutto dopo le foto di Delia Duran nel backstage col modello Simone

Dopo aver visto la presunta vendetta di Delia Duran con il modello e amico Simone Bonaccorsi, qualcosa deve essere scattato nella mente di Soleil Sorge. La gieffina sta infatti pesantemente dubitando del comportamento di Alex Belli, sostenendo che gli scatti di Delia con Simone siano stati fatti apposta per pubblicizzare gli abiti a cui collaborano la stessa modella e il marito.

Nelle scorse ore, dunque, l’influencer ha messo in guardia Alex dicendogli di sapere di una cena in cui lui e Delia stavano organizzando dei “teatrini di gossip”.

Soleil parla chiaro ad Alex Belli

Soleil aveva del resto già dichiarato di aver messo in conto che l’attore si fosse messo d’accordo con la moglie per organizzare il “dramma a tre” scoppiato nella Casa del Gf Vip. “C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso”, aveva detto la Sorge, definendo il tutto “incongruente e incoerente”.

Soleil ad Alex:” ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso” Sole e la sua lucidità #gfvip pic.twitter.com/fcdyDIHERs — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) December 1, 2021

Soleil ad Alex: so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme con una donna per mettervi d’accordo su un qualcosa che doveva accadere dentro la casa…non voglio andare oltre ma lo so benissimo SOLEEEIL 🍵🍵 #GFVIP pic.twitter.com/OtEHdVQBLC — SoleilVolaSola ⛔ StanAccount (@faby6728) December 1, 2021

“Conosco troppo bene queste cose e la roba del brand mi è saltata subito in mente”, ha rimarcato ancora Soleil all’indirizzo di Alex Belli. Il gieffino, evidentemente con le spalle al muro, confesserà un’eventuale verità nelle parole dell’amica speciale?