Gf Vip 6, Soleil sbugiarda con Alex durante un litigio: “Ha messo la lingua nel bacio”

Il primo vero litigio tra Soleil Sorge e Alex Belli ha messo in luce un dettaglio importante relativo al bacio dei due gieffini durante la Turandot

Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto il loro primo vero litigio nella Casa del Grande Fratello Vip. In occasione del racconto dei primi 70 giorni di questa edizione, l’ex volto di Uomini e Donne ha di fatto accusato l’attore di aver monopolizzato la scena.

Inoltre ha sottolineato come quest’ultimo non abbia lasciato agli altri i giusti spazi per raccontare le proprie sensazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Soleil Sorge prende di mira Alex Belli

“Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri.

Mi manchi di rispetto. […] Hai una mania di protagonismo che è stancante. Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. […] Vuoi andare a casa davvero? Bene, ti nomino, sai cosa mi interessa, tesoro?”. Questo dunque lo sfogo dell’influencer italo-americana, che sempre poco fa ha attaccato Alex Belli anche in relazione alla presunta farsa organizzata con la moglie Delia Duran.

Soleil ha appena detto ad Alex SEI UN FAKE ! #gfvip —  Antonio D’anna  (@antonioneox78) December 1, 2021

Soleil riferito ad Alex: “Deve sempre buttare le sue frustrazioni su di me e parlarmi in questo modo addossandomi colpe su colpe. Ma vai a parlare a tua moglie in questo modo, io non mi ci faccio trattare così.” S O L E I L 👑#gfvip pic.twitter.com/4PqYS3rthH — vintageaddicted (@cestlaviemacher) December 1, 2021

Soleil ad Alex: “Io sono la protagonista…tu invece sei quello che ha manie di protagonismo” 🔥🔥UHHHHH🔥🔥

That girl is on fire ed amo vederlo#gfvip #teamsoleil #bitchesvip pic.twitter.com/x0WrYhIZXR — Pazzeska_Milano⚡️ (@PazzeskaMilan_o) December 1, 2021

Ritrovatasi poi in camera con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, Soleil si è sfogata parlando loro degli atteggiamenti ambigui di Alex Belli. La gieffina ha anche rivelato un retroscena sull’ormai ben noto bacio che si sono scambiati durante la Turandot: “Doveva essere un bel bacio scenico, invece lui è venuto, mi ha presa e ha messo la lingua“. Tra i due gieffini l’amicizia speciale pare davvero agli sgoccioli…