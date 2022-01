GF VIP, Soleil sbotta e racconta la verità sul rapporto con Alex: “Tra noi amore e passione”

Messa alle strette da Nathalie Caldonazzo, Soleil Sorge ha amesso di essersi invaghita di Alex Belli e di non aver intenzione di lasciarselo scappare

Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo ha voluto parlare con Soleil Sorge. Argomento della discussione era il triangolo che vede coinvolta la giovane influencer con Alex Belli e Delia Duran. L’ex volto di Uomini e Donne ha così iniziato a tirare nuovamente in ballo la chimica artistico-telepatica, ma la showgirl romana l’ha letteralmente messa all’angolo.

Chiedendole di fatto se con Alex ci siano stati innamoramento e passione, Soleil è infatti crollata, ammettendo la verità.

In questo caso devo dare ragione a Nathaly, Soleil dovrebbe staccarsi da sta cosa di Alex e Delia #gfvip — Soledad stan account (@choriflettut0) January 18, 2022

Nathaly che mette con le spalle al muro Soleil. QUALCUNO DOVEVA FARLO. #GFVIP — NoComment (@NonCommentoNien) January 18, 2022

Onestamente io dico che il difetto più grande di Soleil è

DIFENDERE A SPADA TRATTA ALEX E mi piace in questo momento la Caldonazzo che è obbiettiva e cerca di far capire a Soleil che è tutto fake Al contrario di Miriana che difende Delia a PRESCINDERE — Rosy Soledad (@RosyOrlandoQ) January 18, 2022

Soleil non vuole lasciare andare Alex

Soleil ha comunque ribadito il fatto che secondo lei Alex e Delia si siano studiati tutto prima che iniziasse il Gf Vip. “Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche, per poi fare i teatrini e le sceneggiate di gelosia.

Lui non si aspettava di provare questa chimica con me […]. Sì, ok, è sbocciata una chimica fisica, ma non cercavamo questo. […] Perché dovrei mettermi da parte? […] Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature d’amore e sono tutte belle”. Insomma, la gieffina pare proprio intenzionata a non mollare il colpo. Cosa sarà disposta a fare pur di scalzare Delia?