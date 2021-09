Soleil Sorge e Andrea Casalino faranno parte dei 22 vip che parteciperanno al GF Vip 6: è quanto annunciato attraverso i canali social del reality.

Sono stati annunciati in modo ufficiale due nuovi concorrenti che, a breve, faranno il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, in occasione della prossima edizione del reality show. Si tratta di Soleil Sorge e di AndreaCasalino.

GF Vip 6, Soleil Sorge e Andrea Casalino concorrenti ufficiali

Sono state svelate le identità di due nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è stato postato sui canali social del reality.

In particolare, attraverso due post apparsi su Instagram, è stata confermata la partecipazione al programma di Soleil Sorge e Andrea Casalino.

Nel caso di Soleil Sorge, nota anche come Soleil Stasi, la pagina del GF Vip ha scritto: “Creare scompiglio è il suo mestiere! Soleil è una concorrente ufficiale”.

Andrea Casalino, invece, è stato presentato nel seguente modo: “Quando il gioco si fa duro… lui inizia veramente a giocare. Andrea Casalino è un concorrente ufficiale”.

I due concorrenti, quindi, sono entrati a pieno titolo nella squadra dei 22 vip che, il prossimo lunedì 13 settembre varcheranno la soglia delimitata dalla storica porta rossa che sigilla la Casa.

GF Vip 6, Soleil Sorge entrerà nella Casa come terza concorrente ufficiale

Per quanto riguarda la presenza di Soleil Sorge al GF Vip, la sua adesione era già stata anticipata nelle scorse settimane.

La partecipazione della donna ai reality Mediaset, del resto, non rappresenta una novità.

Soleil Sorge è reduce dal ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne, è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi ed è stata indirettamente protagonista del GF Vip nel 2017. All’epoca, infatti, all’interno della Casa era presente l’ex tronista LucaOnestini, fidanzato con Soleil Sorge. Il tradimento di quest’ultima nei confronti del compagno venne comunicato in diretta nazionale e portò la ragazza al centro del gossip.

Chi è Soleil Sorge

Soleil Sorge, all’anagrafe Soleil Anastasia Sorgè, è nata a Los Angeles nel 1994 ed è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo italiano a Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini, del quale è stata la scelta. Come già accennato, la storia d’amore tra i due è finita nel 2017 nel momento in cui, il concorrente del GF Vip ha scoperto in diretta televisiva il tradimento della fidanzata con Marco Cartasegna.

Oltre che a Uomini e Donne e a L’Isola dei Famosi nel 2019, Soleil Sorge ha partecipato anche a Pechino Express con la madre Wendy Kay.

Da un punto di vista sentimentale, la ragazza ha avuto diversi flirt tra i quali Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi, Andrea Iannone e, recentemente, Gianmaria Antinolfi.

GF Vip 6, Andrea Casalino è il quarto concorrente ufficiale

Insieme a Soleil Sorge, al GF Vip 6 sarà presente anche Andrea Casalino, 31 anni, attore e modello originario di Brindisi. Al pari di Soleil Sorge, anche Andrea Casalino non è nuovo ai reality show data la sua partecipazione come corteggiatore a Uomini e Donne nel 2010.

Andrea Casalino, quindi, è il quarto concorrente ufficialmente confermato per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la cantante lirica Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e, per l’appunto, Soleil Sorge.