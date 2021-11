Gf Vip 6: Soleil Sorge ha un crollo emotivo e si isola dal gruppo

Soleil Sorge si è rifiutata di partecipare alla Gf Game Night dicendosi triste per gli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni

Soleil Sorge ha avuto un inaspettato crollo emotivo nella Casa del Gf Vip, rifiutandosi di partecipare alla serata di giochi e scherzi organizzata dagli autori. La giovane concorrente ha infatti confessato di essere giù di morale per via degli avvenimenti accaduti nei giorni scorsi, riferendosi in particolare alla situazione con Alex Belli e Delia Duran.

Soleil Sorge si allontana dagli altri Vip

Vedendola chiusa da sola in camera, Katia Ricciarelli le ha dunque consigliato di viversi questo percorso, di parlare e non isolarsi. È tuttavia fuori di dubbio che l’influencer italo-americana sia tra le principali protagoniste delle dinamiche del programma. Pertanto vederla chiusa in sé, demoralizzata e quasi depressa è sembrato alquanto strano.

Gianmaria carinissimo nei confronti di Soleil ❤️‍🩹

È andata a salutarla anche Clarissa, Katia e Manila. Davide è entrato in stanza e neanche l’ha degnata di uno sguardo, che schifo. #gfvip pic.twitter.com/ZBoYa1LFRt — solesupporter (@solesupporter) November 10, 2021

L’isolamento di Soleil a fronte di un crollo emotivo non è stato tuttavia ben visto da altri concorrenti, che stavano comunque tentando di rallegrare la serata per garantire gli ascolti alla rete. La Sorge, rincuorata da Gianmaria Antinolfi e coccolata dalla Ricciarelli, non si è lasciata convincere ed è andata a letto presto. Sarà questo certamente uno dei prossimi argomenti per la diretta di lunedì 15 novembre 2021, che si prospetta, come sempre, ricca di succulente novità.