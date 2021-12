Gf Vip 6: Soleil Sorge smaschera Alex Belli rivelando di conoscere suoi retroscena con Delia Duran

Dopo la dichiarazione di Alex Belli, Soleil Sorge ha deciso inaspettatamente di smascherlo rivelando un particolare retroscena

Poche ore dopo essersi dichiarato apertamente con Soleil Sorge, Alex Belli è tornato nuovamente sotto attacco. La focosa influencer pare infatti aver deciso di giocare a carte scoperte dopo la decisone presa dall’attore di lasciare il reality il 13 dicembre.

Presolo dunque da parte in sauna, la gieffina ha ammesso di conoscere alcuni retroscena sul suo conto e su quello della moglie Delia Duran, ovviamente fuori dalla Casa di Cinecittà.

Ma lei non sta facendo la scoperchiatrice di altarini. Semplicemente stavano parlando della paparazzata di Delia e Alex ha iniziato a dire che a lui del gossip frega meno di zero e si stava arrampicando sulla sponsorizzazione ecc e Soleil lì gli ha detto di fare poco l’ingenuo. — vintageaddicted (@cestlaviemacher) December 1, 2021

Alex e Soleil hanno iniziato a discutere in sauna, perché a Soleil non tornano alcune cose di Alex e Delia.

Alex ha iniziato a fare dei nomi esterni, hanno censurato e non ci hanno fatto più vedere la discussione — kirsche (@afterglow933) December 1, 2021

Soleil Sorge sbugiarda Alex Belli

Se Alex Belli ha provato come al solito a trovare una giustificazione, Soleil questa volta non si è fatta prendere in giro.”So benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme quando sei stato paparazzato insieme a un’altra donna”.

Soleil ad Alex:” ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso” Sole e la sua lucidità #gfvip pic.twitter.com/fcdyDIHERs — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) December 1, 2021

Così la Sorge ha dunque messo l’attore con le spalle al muro, supponendo una messa in scena a tavolino per un eventuale scoop giornalistico. “Eravate entrambi a conoscenza della cosa, entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip“, lo accusato ancora Soleil, scatenando così un nuovo interessante argomento di discussione per la prossima diretta del Gf Vip.