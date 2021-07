Gf Vip 6, Sonia Bruganelli: “Ecco cosa Bonolis mi ha detto di non fare”

Sonia Bruganelli ha rivelato cosa le avrebbe consigliato suo marito Paolo Bonolis in vista della sua partecipazione al GF Vip.

In vista della sua partecipazione da opinionista al GF Vip 6, Sonia Bruganelli ha confessato quali sarebbero stati i consigli di suo marito, Paolo Bonolis, nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli: il consiglio di Bonolis

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno per la prima volta opinioniste del GF Vip 6, al via da settembre sotto la guida di Alfonso Signorini.

La moglie di Paolo Bonolis ha confessato che quando suo marito ha saputo che lei avesse accettato il posto come opinionista le avrebbe consigliato di non “litigare troppo”: “Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”, ha dichiarato la conduttrice, legata a Bonolis dal 2002. La conduttrice ha anche affermato che nonostante il suo temperamento in tv sia alquanto “fumantino” nella sua casa regnerebbe la serenità: “Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo.

In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè”, ha dichiarato, e ancora: “Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”.

Sonia Bruganelli al GF Vip 6

Quanto alla sua prima esperienza come opinionista del reality show, Sonia Bruganelli ha confessato di essere impaziente di poter finalmente partecipare ad uno dei suoi programmi preferiti: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività.

L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”, ha ammesso. Insieme a lei, in veste di opinionista, sarà presente Adriana Volpe (che è anche una ex concorrente del reality show).

Sonia Bruganelli: le polemiche sul jet privato

Di recente Sonia Bruganelli è finita per l’ennesima volta nell’occhio del ciclone per un video a bordo del suo jet privato (in compagnia di Gabriele Parpiglia).

Sui social in tantissimi hanno accusato la conduttrice di fare “ostentazione di lusso”. A tal proposito lei stessa ha replicato: “Io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”.