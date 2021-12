Gf Vip 6, Sophie Codegoni molto vicina ad Alessandro Basciano: il video dello strusciamento

In occasione della sua festa di compleanno, Sophie Codegoni si è lasciata particolarmente andare con Alessandro Basciano nella Casa del Gf Vip

La casa del Grande Fratello Vip 6 si è tinta di nuovo di festa, in occasione del 20° compleanno di Sophie Codegoni. Dopo cena ha così avuto inizio il Dj Set Night, durante il quale tutti i vipponi si sono scatenati sulle note emanate dalla console gestita da Biagio D’Anelli.

Sophie sembrava tuttavia concentrata principalmente sul bell’Alessandro Basciano, new entry della magione di Cinecittà. Nonostante il turbolento rapporto con Gianmaria Antinolfi, l’ex tronista ha infatti subito virato le sue attenzioni sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

fatevi due domande se alessandro è andato da sophie in sauna solo dopo esser stato chiamato in confessionale e invece soleil l’ha guardata tutta la serata. guardate i video e vedrete anche come il suo comportamento con sophie e quello con soleil non è paragonabile #gfvip

— ˢᶰᵃʳᵗ ४ (@_giulsz) December 22, 2021