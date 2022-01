Gf Vip 6, spoiler da Lulù: “Manuel lascerà la casa venerdì 21 gennaio”

L'addio era previsto per lunedì scorso, ma sembra che l'uscita di Manuel sia slittata solo di pochi giorni: così ammette Lulù.

L’uscita di Manuel dalla casa del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta esserci lunedì 17 gennaio. Tuttavia, tutto è saltato. Ma solo per pochi giorni. É quello che dice Lulù a Jessica durante una pausa pubblicitaria: Bortuzzo lascerà la casa più famosa d’Italia venerdì prossimo.

Il motivo? In particolar modo per motivi di salute.

Non solo Manuel comunque, anche Gianmaria ha informato i compagni che dovrebbe ritirarsi a breve, mentre Katia potrebbe dire addio al reality-show subito dopo il suo compleanno.

Gf Vip, Lulù anticipa l’uscita di Manuel

Dunque, manca davvero poco all’addio di uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A confermare l’uscita è stata la stessa fidanzata nel corso dell’ultima puntata del realty, la quale poi in una pausa pubblicitaria ha svelato a Jessica la data precisa dell’uscita dal programma che li ha fatti innamorare.

Gf Vip, Lulù anticipa l’uscita di Manuel: “Andrà via venerdì”

Lulù ha poi confessato alla sorella che i prossimi giorni saranno molto importanti per lei e Manuel, perchè saranno gli ultimi insieme nella casa.

“Io devo stare con lui perché venerdì va via e voglio fargli compagnia. Non posso rischiare di perdere anche te venerdì. Pensa a queste parole, che sono quelle che ti direbbe anche la mamma”.

Gf Vip, Manuel non è l’unico che abbandonerà la casa

Ma come accennato all’inizio, Manuel non sarà l’unico ad abbandonare il gioco. Anche Gianmaria ha comunicato a Manila la sua intenzione di lasciare la trasmissione per non rischiare di perdere il lavoro:

“Il 1° febbraio devo tornare a lavorare, quindi vado via il 24 gennaio“.

E si vocifera, quindi ancora non è certo, che anche Katia potrebbe dire addio al GF Vip tra non molto, probabilmente uscirà dopo il suo compleanno, che cade oggi, martedì 18 gennaio.