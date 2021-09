Gf Vip 6: svelate altre nuove concorrenti ufficiali

Dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni sono emersi i nomi di altre nuove concorrenti del GF Vip 6.

Dopo che Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni hanno confermato la loro presenza al GF Vip 6 e il terzetto composto da Raffaella Fico, Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono state svelate come nuove concorrenti dello spetto programma, sembra che altre due vip saranno protagoniste dello show condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 6: le nuove concorrenti

Oltre a Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Raffaella Fico, sono emersi altri due nomi di vip che probabilmente prenderanno parte al GF Vip 6, il terzo condotto da Alfonso Signorini. A quanto pare Miriana Trevisan sarebbe una delle nuove concorrenti del programma, e come lei anche le tre sorelle Hailé Selassié, discendenti della dinastia dell’ultimo Imperatore di Etiopia, che gareggeranno come unico nome pur essendo tre (si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa).

Gf Vip 6: Katia Ricciarelli

La cantante lirica Karia Ricciarelli intanto è l’unica ad aver confermato personalmente la sua presenza nella nuova edizione del programma, e in tanti non vedono l’ora di vederla all’interno del reality show. “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, e ancora: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica.

Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

Gf Vip 6: i presunti concorrenti

Secondo indiscrezioni nel cast dei concorrenti di questa sesta edizione dello show vi saranno Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, l’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino.

Le due opinioniste della nuova edizione del programma saranno invece Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che prenderanno il posto di Antonella Elia e di Pupo.

Antonella Elia ha scagliato contro le due una frecciatina infuocata: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha dichiarato.