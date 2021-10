Gf Vip 6, terrore nella notte per Clarissa Selassié: “Barrichiamo la porta, ho paura”

Durante la notte Clarissa Selassié è stata svegliata in preda al terrore da alcune urla di donna, chiedendo a Gianmaria di barricare la porta

Dopo le sedute spiritiche di Miriana Trevisan e Giucas Casella, al Grande Fratello Vip 6 i concorrenti sembrano essere entrati in un vero clima di orrore. La scorsa notte, infatti, anche la princess Clarissa Selassié ha sentito delle urla inquietanti, scatenando il panico nella Casa di Cinecittà.

Dopo le tensioni determinate dal litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, i gieffini sono andati tutti a letto, ma in piena notte la più grande delle tre sorelle di origine etiope ha svegliato alcuni dei suoi compagni di stanza. La ragazza ha infatti raccontato di aver sentito delle forti urla di donna, chiedendo persino a Gianmaria di barricare la porta per stare più tranquilla. L’imprenditore partenopeo ha cercato di rassicurarla, ma Clarissa non ha voluto sentire ragioni, continuando a pretendere che la porta venisse chiusa con un fatidico “gancio”.

Clarissa Selassié: il panico notturno

“Sento urlare una donna, ma sono urla forti! Non stavo sognando, sono sveglia e stavano urlando. Vi dico che hanno gradato fortissimo. Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso, ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. […] Per stare tranquilli mettete il gancio, vi prego”.

“urla di una donna (???)

chiudi la porta e metti il gancio” stanno a flesha … é l’influenza de maga miriana de ieri ? or #gfvip regia 2#gfvip — Svarionix (@svarionix) October 15, 2021

Sentono urla forti di una donna… chi? #gfvip — MikeMcBlack (@MikeMcBlack) October 15, 2021

Queste dunque le suppliche della gieffina, che ovviamente hanno subito fatto il giro del web.