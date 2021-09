Gf Vip 6: trapelata online una foto dell’interno della Casa

Sui social è trapelata una foto degli interni della casa del GF Vip 6 ad ispirazione 'Love boat'.

Ferve l’attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via dal 13 settembre e con una scenografia del tutto differente dalle precedenti edizioni.

GF Vip 6: la casa

Alfonso Signorini ha confermato che, mentre lo studio resterà lo stesso, la casa del GF Vip 6 sarà completamente diversa rispetto alle precedenti.

Il conduttore del reality show a tal proposito ha svelato: “Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”, ha detto, e ancora:

“In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento.

Poi c’è la zona meno confortevole: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.

GF Vip 6: i concorrenti

Per questa nuova edizione del reality show sono stati selezionati 22 volti vip, che dal 13 settembre saranno gli ospiti della casa del programma: tra questi vi sono Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié e Manila Nazzaro e Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Aldo Montano.

GF Vip 6: gli opinionisti

Per quanto riguarda le opinioniste del programma per questa sesta edizione sono state scelte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno preso il posto precedentemente occupato da Antonella Elia e da Pupo. Il GF Vip 6 prenderà il via dal 13 settembre e in tanti tra i fan dello show non vedono l’ora di saperne presto di più e di conoscere nuovi dettagli riguardanti i concorrenti e la casa del reality show.