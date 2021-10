Gf Vip 6: un altro gieffino beccato in atteggiamenti intimi nel bagno della Casa

Un altro vippone è stato beccato in atteggiamenti intimi e privati nel bagno della Casa di Cinecittà: l'argomento diventato virale sui social

I numerosi spettatori del Grande Fratello Vip 6 sono sempre tremendamente attenti alle dinamiche che avvengono nella Casa di Cinecittà. È difatti di queste ultime ore una nuova confidenza fatta dai Vipponi, che non ha mancato di diventare subito virale sui social.

Ma cosa è successo nello specifico? A quanto pare, qualcuno ha detto di aver beccato uno dei coinquilini in bagno, intento in atteggiamenti a dir poco intimi… Come molti ricorderanno, la medesima cosa era già accaduta qualche giorno fa con un altro gieffino, ossia con Nicola Pisu.

Gf Vip: lo “sfogo” di Alex Belli

Ebbene, come apparso nei commenti online, questa volta ad apparire in condizioni del tutto private sarebbe stato Alex Belli, che proprio qualche giorno fa aveva chiesto alla produzione di poter dedicare una stanza della Casa allo “sfogo” naturale dei maschietti.

In che senso dopo Nicola hanno beccato anche Alex Belli a farsi le s3ghe in bagnoooo 😭😭😭#GFvip pic.twitter.com/cHFlsTPcxs — BagnoTrash (@bagnotrash) October 10, 2021

Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen abbia aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianma ha confermato di averlo trovato altre volte , Sole ha beccato 1 volta Nic , aiutoooo , mi viene in mente CROCCANTINO! #gfvip — ✨Tacchi a Spillo ✨ (@tacchiaspillo12) October 10, 2021

Il nome del malcapitato è così rimbalzato di palo in frasca, tanto da diventare argomento trend sui social dedicati al reality di Alfonso Signorini.