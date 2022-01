GF Vip 6, un TikToker entra nella casa: i dettagli

Secondo indiscrezioni un famoso TikToker potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip 6 come concorrente.

Stando a indiscrezioni diventate sempre più insistenti nella casa del Grande Fratello Vip 6 nelle prossime ore sarebbe atteso l’ingresso di un famoso TikToker.

GF Vip: un TikToker come concorrente

L’indiscrezione al momento non è stata confermata né smentita da fonti ufficiali e, ovviamente, non si conosce l’identità del presunto nuovo concorrente (anche se si tratterebbe di una persona vicina a Alessandro Basciano). “A breve nella casa del GF entrerà un tiktoker. Non posso ancora dire il nome, ma comunque entrerà presto perché è già in quarantena“, ha fatto sapere Deianira Marzano a proposito dell’indiscrezione.

GF Vip: l’addio di Manuel Bortuzzo

Nelle prossime ore nella casa del GF Vip è anche atteso l’addio ufficiale di Manuel Bortuzzo, che già nei giorni scorsi ha anticipato di voler lasciare il programma per alcuni problemi di salute. Ovviamente la notizia ha gettato nello sconforto la sua fidanzata, Lulù Hailé Selassié, che continuerà senza di lui la sua avventura all’interno del programma.

GF Vip: la finale

La sesta edizione del reality show (la più lunga in assoluto così come la quinta) si concluderà a marzo e in tanti tra i fan del programma si chiedono chi sarà il vincitore di questa edizione (condotta da sempre da Alfonso Signorini).

Un anno fa il vincitore era stato Tommaso Zorzi che, nelle ultime settimane, non ha perso occasione per scagliare frecciatine contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli (entrambe concorrenti della sesta edizione del programma). In tanti credevano che Bortuzzo avrebbe vinto questa sesta edizione ma ora che il nuotatore sembra deciso a lasciare il programma sono in tanti a chiedersi chi riuscirà a conquistare la finalissima del GF Vip 6. Per saperlo non resta che attendere.