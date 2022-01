Gf Vip 6: Valeria Marini e Giacomo Urtis diventeranno concorrenti singoli?

Valeria Marini e Giacomo Urtis potrebbero presto diventare concorrenti singoli dopo una richiesta formale alla produzione del Gf Vip 6

Di recente Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno palesato in maniera formale alla produzione del Grande Fratello Vip il loro comune intento di separarsi come coppia all’interno del gioco. Il chirurgo dei vip ha infatti confessato di essere dispiaciuto dal fatto di dover ricevere, di riflesso, anche le nomination per “colpa” della showgirl sarda.

L’ex star del ‘Bagaglino’, dal canto suo, non sembra aver ben digerito le parole di sfogo del compagno d’avventura, rimproverandogli di non averle mai detto in faccia come la pensava.

Valeria e Giacomo pronti a concorrere da soli

Confidandosi poi con Nathalie Caldonazzo, la Valeria nazionale si è detta anche lei speranzosa nel fatto che possa finalmente intraprendere un nuovo percorso nel reality di Canale 5 in solitaria. “Sono proprio schifata da Giacomo.

[…] Sono proprio scioccata […] del protagonismo di tutti. Non ho capito questa accoppiata, perché devo stare in coppia con uno che…? Mi sono proprio rotta le pa**e”.

Sarà la mossa giusta per l’improbabile coppia? Ricordiamo che nel corso dell’attuale edizione del Gf Vip anche le principesse Selassié sono diventate concorrenti singole. Lulù e Jessica sono ancora in gioco, mentre la più giovane Clarissa è già uscita dalla Casa di Cinecittà per decisione dei telespettatori al televoto.