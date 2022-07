GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia il sesto concorrente: chi è?

GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia il sesto concorrente: l'indizio social non lascia spazio a dubbi.

Alfonso Signorini ha ufficializzato il sesto concorrente del GF Vip 7, in partenza a settembre. Il conduttore, come ormai fa da settimane, ha lanciato sui social l’indizio sul Vippone in questione e i fan più attenti hanno indovinato in un lampo.

GF Vip 7: annunciato il sesto concorrente

Per il GF Vip 7, Alfonso Signorini ha pensato di attirare la curiosità dei fan in un modo completamente diverso rispetto al passato. Invece che presentare i Vipponi a fine agosto, ha iniziato a lanciare indizi social su di loro dallo scorso mese di giugno. Cinque gli enigma ‘risolti’ dai telesepettatori, appartenenti ad altrettanti concorrenti, ovvero: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e uno tra Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona Jr.

Adesso è il turno del sesto gieffino, che Signorini ha presentato con un’immagine che lascia poco spazio ai dubbi.

Antonella Fiordelisi o Marina Fiordaliso?

“Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole…“, ha scritto Signorini a didascalia di una foto che ritrae i fiori in questione. La quinta concorrente, quindi, è una donna e potrebbe essere l’influencer Antonella Fiordelisi oppure la cantante Marina Fiordaliso. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, a diventare Vippona del GF Vip 7 sarà l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Quando inizia il GF Vip 7?

Il GF Vip 7, stando a quanto annunciato dal settimanale Chi, aprirà i battenti lunedì 12 settembre 2022. Pertanto, non ci sarà nessuna partenza ritardata come si vociferava qualche giorno fa. Secondo un’indiscrezione, la settima stagione del reality più spiato d’Italia sarà quella più lunga di sempre: la Casa dovrebbe spegnere le luci nel mese di maggio 2023.