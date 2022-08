GF Vip 7, Signorini vuole l'ex fidanzata di Blanco: Giulia Lisioli vuota il sacco e rende pubblica la sua risposta.

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, potrebbe diventare una concorrente del GF Vip 7? Alfonso Signorini l’ha contattata per chiederle di essere una dei suoi Vipponi e la ragazza ha risposto con un bel due di picche.

GF Vip 7: l’ex fidanzata di Blanco nel cast?

Alfonso Signorini dovrebbe aver già deciso i nomi dei primi concorrenti del GF Vip 7. Considerando che il reality durerà fino al mese di maggio 2023, però, tanti altri personaggi entreranno nella Casa più spiata d’Italia a ‘gioco’ iniziato. Tra loro potrebbe esserci anche l’ex fidanzata di Blanco? Giulia Lisioli, intervistata dal tiktoker MaghetFalco, ha vuotato il sacco. Il conduttore del GF Vip l’ha contattata, così come hanno fatto gli autori dell’Isola dei Famosi, ma lei ha rifiutato.

Perché Giulia Lisioli rifiuta i reality?

L’ex fidanzata di Blanco ha rifiutato il GF Vip 7 e tutti gli altri reality, compreso Una casa per TikToker, perché non è interessata ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo sogno è diventare una modella e proseguire gli studi. Dopo la rottura con Riccardo Fabbriconi ha iniziato a lavorare come barista e non ha nessuna intenzione di cavalcare l’onda del gossip.

Il chiarimento sul tradimento di Blanco

Giulia ci ha tenuto a sottolineare ancora una volta che Blanco non l’ha tradita. Quando il cantante ha iniziato la love story con Martina, loro si erano già lasciati. Certo, le ha fatto male vederlo in video con lei, ma non ci sono state “corna” di mezzo. Ha dichiarato: