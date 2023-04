Dopo la fine del GF Vip 7, il gruppo formato dagli Spartani si sono ritrovati in un gruppo WhatsApp. La chat si chiama Sparta is back, ma c’è un grande assente.

GF Vip 7: gli Spartani hanno un gruppo WhatsApp

Gli Spartani, gruppo nato al GF Vip 7, continuano a sentirsi anche dopo la fine del reality. Gli ex Vipponi hanno creato un gruppo su WhatsApp che hanno chiamato Sparta is back. Tra i componenti, però, c’è un grande assente.

Spartani su WhatsApp: chi manca?

Il gruppo WhatsApp degli Spartani è stato creato da Giaele De Donà. Al suo interno ci sono Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis. Il grande assente, neanche a dirlo, è Edoardo Donnamaria.

Spartani: Edoardo Donnamaria è fuori

Ai tempi del GF Vip, Donnamaria faceva parte degli Spartani, mentre la fidanzata Antonella Fiordelisi era nella fazione dei Persiani. Come mai Edoardo non è nel gruppo WhatsApp dei suoi amici? Molto probabilmente, c’è lo zampino della sua dolce metà. Al momento, nessuno degli ex Vipponi ha commentato la faccenda, ma il fatto che Donnamaria non sia apparso in nessuna reunion è indicativo.