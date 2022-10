Al GF Vip 7, i fan si sono scagliati contro Ginevra Lamborghini e altri concorrenti per gli atti di bullismo esercitati contro Marco Bellavia.

I fan del GF Vip 7 si sono riuniti a Cinecittà e hanno urlato contro Ginevra Lamborghini e gli altri concorrenti del reality, accusandoli di aver fatto bullismo a Marco Bellavia.

GF Vip 7, le urla dei fan a Cinecittà contro Ginevra e gli altri: “Avete fatto bullismo a Marco”

I fan del Grande Fratello Vip si sono accalcati fuori dal loft di Cinecittà per difendere Marco Bellavia. I presenti, infatti, hanno urlato contro i bulli presenti all’interno della Casa più spiata d’Italia che hanno vessato il concorrente. Bellavia, dopo aver rivelato di soffrire di depressione e di star affrontando un periodo molto delicato e complesso della sua vita, è stato isolato dal gruppo che ha scelto di ignorare il coinquilino.

Il gieffino, quindi, ha deciso di lasciare definitivamente il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini e abbandonare un contesto oggettivamente malsano.

L’addio di Bellavia al GF Vip ha scatenato la reazione dei fan che, nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, hanno urlato frasi in difesa dell’ex concorrente e hanno attaccato soprattutto l’ereditiera Ginevra Lamborghini che è stata costretta ad assumersi le sue responsabilità.

Ammissione di colpe

La decisione dell’ex conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia di ritirarsi dalla settima edizione del format targato Mediaset ha dato origine a numerose polemiche sul web e sui social.

Sono stati tanti gli utenti che animano il popolo di Internet a schierarsi con Marco e contestare l’atteggiamento dei nuovi concorrenti.

Le accuse rivolte al cast sono principalmente di bullismo nei confronti dell’ormai ex gieffino. Bullismo che ha infine costretto Bellavia ad allontanarsi dalla Casa nonostante avesse più volte ripetuto di voler superare le sue difficoltà proprio all’interno del loft di Cinecittà.

In particolare, la folla riunita per difendere l’ex conduttore ha urlato con un megafono frasi come: “Avete fatto bullismo a Marco, str***i”.

A riferirlo è stata la pagina Trash Italiano.

Le grida sono state ascoltate da Ginevra e da Antonio che si trovavano in giardino. La ragazza, in particolare, ha affermato: “È vero, gli ho fatto bullismo. Senza accorgermene gli ho fatto bullismo, a Marco”.

Subito dopo, la regia del reality ha staccato l’audio. È dato, tuttavia, per certo che la questione venga affrontata in studio nella puntata di lunedì 3 ottobre.

Ecco la scena, già diventata virale sui social.