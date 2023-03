GF Vip 7: Nicole Murgia ha svelato chi secondo lei vincerà il programma

Una volta lasciata la casa del GF Vip, Nicole Murgia ha confessato chi secondo lei meriterebbe di vincere questa edizione del programma, e ha scagliato una frecciatina contro Antonella Fiordelisi.

Nicole Murgia: chi vincerà il GF Vip

Una volta lasciata la casa del GF Vip Nicole Murgia si è confessata a Casa Chi, e tra le altre cose ha affermato di non aver contattato la madre di Edoardo Donnamaria (così come lui avrebbe voluto) e di aver brindato quando Oriana Marzoli è stata selezionata tra i finalisti di questa settima edizione del reality show. Nicole ha affermato che secondo lei sarebbe proprio Oriana a meritare la vittoria di questa edizione del programma e ha detto che secondo lei si giocheranno il primo posto in finale lei ed Edoardo Tavassi. Quanto a Antonella Fiordelisi invece, Nicole Murgia ha detto:

“Antonella è una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla. Questo mi ha infastidito. Ti becchi il resto e non fai dramma no? invece lei fa la vittima e dice che sta per cavoli suoi e gli altri vanno a romperle le p***e”, e ancora: “Sono felice che non è andata in finale”. In tanti si chiedono se Antonella verrà messa a parte delle sue parole e se avrà occasione di replicare contro Nicole.