GF Vip 7, nuovi opinionisti: Signorini ha arruolato una coppia bomba

GF Vip 7, nuovi opinionisti: Alfonso Signorini ha arruolato una coppia bomba. Di chi si tratta?

Alfonso Signorini potrebbe aver messo a segno un colpaccio che garantirebbe al suo GF Vip 7 ascolti da urlo. Secondo un’indiscrezione piuttosto bollente, il conduttore avrebbe arruolato come nuovi opinionisti una coppia bomba. Di chi si tratta?

GF Vip 7: nuovi opinionisti

Come sappiamo ormai da qualche tempo, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non saranno le opinioniste del GF Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripetere l’esperienza in tv perché preferisce lavorare dietro le quinte, mentre la conduttrice ed ex Vippona dovrebbe essere stata fatta fuori dallo stesso Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, ha voglia di rinnovare un po’ il reality più spiato d’Italia e ha pensato di rivoluzionare anche gli opinionisti.

Stando ad un’indiscrezione piuttosto interessante, il conduttore avrebbe scelto una coppia bomba.

La coppia bomba nel ruolo di opinionisti del GF Vip 7

Parliamo di coppia bomba perché i nuovi opinionisti del GF Vip 7 sono stati insieme e hanno anche combattuto una lunga battaglia in tribunale. Stiamo parlando di Asia Argento e Morgan. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Ivan Rota su Dagospia. Si legge:

“Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi”.

Morgan e Asia Argento opinionisti del GF Vip 7

Se l’indiscrezione di Dagospia dovesse corrispondere a verità, Signorini si sarebbe già assicurato una buona fetta di ascolti. Morgan e Asia Argento, infatti, regalerebbero uno spettacolo degno di nota. Altro che le liti tra Bruganelli e Volpe, i due ex potrebbero anche far volare le sedie.