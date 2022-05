GF Vip 7, nuovi opinionisti: spuntano i sostituti di Bruganelli e Volpe

GF Vip 7, nuovi opinionisti: spuntano i sostituti di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Di chi si tratta?

Il GF Vip 7 aprirà i battenti lunedì 19 settembre e nelle ultime ore si fa un gran parlare dei nuovi opinionisti. Stando ad alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe già scelto i sostituti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Di chi si tratta?

GF Vip 7: i nuovi opinionisti

Anche se mancano ancora alcuni mesi all’inizio del GF Vip 7, le indiscrezioni sul reality più spiato d’Italia sono iniziate da settimane. Nelle ultime ore, stando a quanto sostiene il giornalista Ivan Rota su Dagospia, sarebbero spuntate news interessanti in merito ai nuovi opinionisti. Come sappiamo da un po’, infatti, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno deciso di mollare il programma, motivo che ha spinto Alfonso Signorini a cercare due sostituti.

Sembra che il conduttore abbia pensato a due personaggi molto apprezzati. Su Dagospia si legge:

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello…”.

I sostituti scelti da Alfonso Signorini

In che modo si proverà ad alzare l’asticella? Semplice, arruolando un volto che ha già vestito i panni di opinionista e un altro che, invece, è alle prime armi.

Il giornalista Iva Rota ha scritto:

“A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa Ho Fatto L’Amore Con Me”.

GF Vip 7: i nuovi opinionisti soddisferanno le aspettative?

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, al GF Vip 7 vedremo in azione una coppia di tutto rispetto, ovvero Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

Mentre il paroliere ha già indossato questi panni, in un’edizione condotta da Alessia Marcuzzi e due di Barbara D’Urso, la collega non ha mai fatto l’opinionista. Al momento, è bene sottolinearlo, si tratta di una semplice indiscrezione e non abbiamo conferme da parte di Signorini e il suo staff.