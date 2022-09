GF Vip 7: quando verrà svelato il cast formato da 24 concorrenti

I nomi dei 24 concorrenti del GF Vip 7 non sono ancora stati svelati. Ecco quando arriverà l'annuncio ufficiale.

Per la settima edizione del GF Vip Alfonso Signorini aveva fatto sapere che avrebbe tenuto segreti i nomi dei concorrenti il più a lungo possibile, e così è stato. Ecco quindi quanto dovranno aspettare ancora i fan del programma prima di sapere chi saranno i vipponi a partecipare al reality show.

GF Vip 7: i concorrenti

In vista della settima edizione del GF Vip 7 Alfonso Signorini aveva fatto sapere che avrebbe tenuto segreto il nome dei concorrenti del programma, che infatti non sono stati svelati come di consueto da Tv Sorrisi e Canzoni poche settimane prima dall’inizio dello show (previsto per il 19 settembre). Quest’anno la copertina del programma dedicata al programma riporta in copertina la foto del conduttore in compagnia delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per quanto riguarda invece i concorrenti fino ad ora sono stati svelati solo Giovanni Ciacci e Wilma Goich, mentre gli altri 22 vipponi sembra che verranno svelati durante la puntata di debutto della settima edizione e man mano che andrà avanti lo show.

I concorrenti

Giovanni Ciacci, che ha svelato per la prima volta di essere sieropositivo. Wilma Goich è stata annunciata come concorrente ufficiale dai canali social del programma.