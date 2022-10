Sara Manfuso lascia il GF Vip 7? La gieffina sarebbe determinata a uscire dalla Casa ma pare abbia incontrato la ferrea resistenza degli autori.

La concorrente del GF Vip 7 Sara Manfuso ha deciso di lasciare la Casa ma, sulla base di alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web, gli autori starebbero tentando di trattenere la gieffina.

GF Vip 7, Sara Manfuso vuole lasciare la Casa ma gli autori stanno tentando di trattenerla

La settima edizione del Grande Fratello Vip è cominciata all’insegna di tensioni e turbolenze. Dopo aver affrontato il caso di Marco Bellavia, considerato ancora non del tutto risolto dalla maggior parte dei telespettatori, gli autori del reality show devono fare i conti con la volontà di lasciare il programma manifestata dalla neogieffina Sara Manfuso.

Le motivazioni addotte dalla concorrente sono diverse, incluse le pesanti critiche che le vengono costantemente rivolte da Sonia Bruganelli durante le puntate in diretta.

In questo delicato contesto, secondo quanto rivelato da Fanpage.it, l’opinionista sarebbe determinata a lasciare la Casa più spiata d’Italia ma starebbe incontrando la resistenza della produzione che sta tentando di convincerla a restare a tutti i costi. “Lei non se la sente più di continuare ma gli autoristarebbero cercando di trovare un modo per convincerla a restare, la vorrebbero trattenere”, si legge online.

Il blocco della diretta su Mediaset Extra

Intanto, a partire dalle ore 13:00 di mercoledì 5 ottobre, la diretta del GF Vip è stata sospesa a causa di problemi tecnici. In un primo momento, i fan del reality avevano ipotizzato che lo stop della diretta fosse legato alla volontà di censurare le intenzioni della Manfuso. È stato rivelato, tuttavia, che il blocco della diretta su Mediaset Extra esula dalla concorrente che, a quanto pare, resta convinta della sua decisione.

Fino al pomeriggio di mercoledì 5, infatti, la modella avrebbe ribadito in svariate circostanze il desiderio di lasciare lo show iniziato da appena due settimane.