GF Vip 7, Sarah Altobello concorrente: l’indiscrezione

GF Vip 7, Sarah Altobello concorrente: la creatura di Barbara D'Urso avrebbe firmato il contratto per diventare Vippona.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, un personaggio lanciato da Barbara D’Urso è stato scelto come concorrente del GF Vip 7. Stiamo parlando della showgirl Sarah Altobello, che ha già partecipato ad una passata edizione dell’Isola dei Famosi.

Diventata popolare come sosia di Melania Trump, Sarah Altobello potrebbe essere una dei concorrenti del GF Vip 7. Il reality più spiato d’Italia, in partenza lunedì 19 settembre 2022 con al timone Alfonso Signorini, sta scaldando i motori e presto dovremmo conoscere i nomi di tutto il cast. Secondo un’indiscrezione lanciata dal portale iGossip, Sarah avrebbe già firmato il contratto con il programma di Canale 5.

Il portale iGossip ha scritto:

“Sarah Altobello è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. Noi di igossip.it vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica. Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato il provino ed è nel cast dei concorrenti”.