GF Vip 7, sei nuovi ingressi per sfidare il Festival di Sanremo: da Ivana Mrazova a Martina Nasoni.

Il GF Vip 7 si prepara ad una grande sfida, quella con il Festival di Sanremo.

Per cercare di registrare uno share interessante, Alfonso Signorini e il suo staff hanno pensato di puntare su sei nuovi ingressi. Non si tratta di concorrenti qualsiasi, ma di ex fidanzati di alcuni Vipponi.

GF Vip: nuovi ingressi per sfidare Sanremo

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di una ospite. Si tratta di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Non solo, il conduttore del reality più spiato d’Italia ha rivelato che ci sono altri ex fidanzati di alcuni Vipponi pronti a varcare la famosa porta rossa.

Come mai questa mossa ad un paio di mesi dalla finalissima? Semplice: il GF Vip si scontrerà con il Festival di Sanremo ed è necessario sfoderare carte interessanti per provare a contrastarlo.

GF Vip, nuovi ingressi: da Ivana a Martina Nasoni

Stando a quanto sostiene Alessandro Rosica, noto sui social come Investigatore social, sono stati contattati anche Gianluca Benincasa e Matteo Diamante. Il primo è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, mentre il secondo di Nikita Pelizon.

Quarto nuovo ingresso è Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Questi tre personaggi sarebbero già in quarantena per entrare al GF Vip nel corso della puntata di giovedì 9 febbraio.

GF Vip: i nuovi ingressi diventeranno concorrenti?

Per il momento, all’appello mancano due dei sei nuovi ingressi. Il web mormora che uno potrebbe essere Ivan Gonzalez, ex fidanzato di Oriana Marzoli. E’ bene sottolineare che i Vipponi entreranno in Casa come ospiti, ma si vocifera che potrebbero diventare concorrenti: l’ultima parola dovrebbe spettare ai telespettatori, chiamati a votare la preferenza con un televoto flash.