GF Vip 7, Signorini confonde i fan con il concorrente chef: chi è?

GF Vip 7, Alfonso Signorini confonde i fan con il concorrente chef: di chi si tratta?

Tra i concorrenti del GF Vip 7 ci sarà uno chef oppure un appassionato di cucina. A lanciare l’indizio è stato il conduttore Alfonso Signorini, che ha mostrato sui social un cappello da cuoco. Di chi si tratta?

GF Vip 7, concorrente chef: l’indizio di Signorini

Alfonso Signorini sta continuando a lanciare indizi social sui concorrenti del GF Vip 7. Dopo aver ufficializzato il primo Vippone, ovvero Giovanni Ciacci, il conduttore ha sottolineato che cercherà di mantenere segreto il cast fino al giorno della partenza, fissata per lunedì 19 settembre. L’ultimo indizio lanciato dal presentatore è un cappello da chef, che potrebbe indicare sia un cuoco professionista che un appassionato di cucina. “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello Vip“, ha scritto Signorini a didascalia dello scatto.

Chi è il concorrente chef del GF Vip 7?

Il concorrente chef o amante della cucina del GF Vip 7 potrebbe essere Joe Bastianich. Imprenditore e volto di MasterChef, ha già partecipato ad Amici Celebrities, tra l’altro senza riscuotere grande successo. Il suo nome, quindi, sembra abbastanza improbabile, anche perché sono più famose le sue doti imprenditoriali che quelle culinarie. Tra gli altri Vip che sono spuntati come papabili Vipponi chef ci sono: Rachida Karrati, ex concorrente di MasterChef e dell’Isola dei Famosi, il cuoco Simone Rugiati, Federico Chimirri, ex volto di MasterChef, e Alessia Mancini, ex naufraga appassionata di cucina.

Al momento, ovviamente, non sappiamo chi tra loro entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7: i concorrenti in lizza

Al momento, tranne Giovanni Ciacci che è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7, i Vipponi in lizza sono: Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Ginvera Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Alvaro Vitali, Gigliola Cinguetti, Gegia e Carolina Marconi.