Ancora uno scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, stavolta sul caso Bellavia scoppiano all’interno della Casa del Grande Fratelli Vip.

Sonia Bruganelli ha attaccato Adriana Volpe per il videomessaggio postato sui suoi canali social sul caso Bellavia scoppiato all’interno della Casa del GF Vip. L’opinionista ha affermato senza mezzi termini che l’ex collega non sia realmente interessata all’accaduto.

Gf Vip 7, Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe sul caso Bellavia: “Non le importa niente”

L’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha risposto all’ex collega Adriana Volpe che è intervenuta sul caso Bellavia scoppiato all’interno della Casa più spiata d’Italia. La conduttrice, in particolare, si è scagliata contro la pessima gestione della terribile situazione che si è creata tra i concorrenti e la crudeltà che hanno mostrato nei confronti dell’ormai ex gieffino.

Alle parole pronunciate dalla Volte, che la scorsa settimana era stata ospite del reality in qualità di amica di Giovanni Ciacci, ha prontamente risposto la moglie di Paolo Bonolis che ha tuonato: “Beh da una che parla di spaghetti ‘PER LA PUTTANESCA’ riferendosi a me, fa molto ridere questo video.

Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa”.

L’intervento della Bruganelli, ancora una volta, conferma che tra le due ex colleghe non corra buon sangue. Neppure la lontananza, infatti, è riuscita a dissipare gli antichi rancori.

La posizione della Bruganelli su Marco Bellavia

In merito al caso Bellavia, Sonia Bruganelli era già intervenuta prima del battibecco social con Adriana Volpe.

Le opinioni espresse dall’opinionista sulla vicenda sono state riportate tra le Instagram Stories della pagina Instagram Trash Italiano.

“Personalmente io ho detto quello che pensavo del branco giovedì scorso, se avrò modo ne parlerò anche stasera ma ricordiamoci che insultare persone che non possono rispondere è fare esattamente la stessa cosa che disprezziamo. Marco va aiutato fuori la casa e io e Paolo lo faremo”, ha scritto sui social la moglie di Bonolis.

A chi le ha chiesto perché non avesse dato l’immunità a Marco Bellavia nel corso dell’ultima puntata, invece, ha risposto: “Perché non ci vuole uno psicologo per capire che la casa del GF non era più adatta ai problemi di Marco…”.