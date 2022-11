GF Vip 7, spunta il nome del vincitore: chi è il fortunato?

Il GF Vip andrà in onda a breve con un solo appuntamento settimanale, per tornare al doppio a gennaio 2023. Nelle ultime ore, però, è già spuntato il nome del vincitore.

GF Vip: spunta il nome del vincitore

A partire dal 14 novembre 2022, il GF Vip andrà in onda con un solo appuntamento settimanale.

Resta invariato quello del lunedì, mentre salta la puntata del giovedì. A causa dei Mondiali di Calcio in Qatar, si tornerà a regime soltanto a partire da gennaio 2023. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome del vincitore.

GF Vip 7: chi sarà il vincitore?

Il nome del papabile vincitore del GF Vip 7, secondo gli scommettitori, è Nikita Pelizon. Ex concorrente di Pechino Express, Temptation Island ed Ex on the beach, la Vippona sta riscuotendo grande successo.

Subito dopo, troviamo Edoardo Tavassi, entrato nel reality più spiato d’Italia. Ottime possibilità di vincere, in ordine di preferenza, ce l’hanno anche Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini.

GF Vip 7: chi non vincerà il reality

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, a non vincere il GF Vip 7 saranno: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Luciano Punzo, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Wilma Goich, Pamela Prati e Attilio Romita.