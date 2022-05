GF Vip 7, spunta il presunto cast al completo: i nomi

GF Vip 7, spunta il presunto cast al completo: alcuni nomi sorprendono i fan del reality.

Il 19 settembre 2022 si apre il GF Vip 7, con la conduzione per il terzo anno consecutivo di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, sul web è spuntato un presunto cast al completo. Alcuni nomi hanno sorpreso i fan.

GF Vip 7: il presunto cast

Mentre Alfonso Signorini sta preparando il suo GF Vip 7, sul web è spuntata una lista di nomi che in molti indicano come il futuro cast del reality più spiato d’Italia. Non abbiamo alcuna certezza che questo elenco corrisponda a verità, ma ci sono alcuni personaggi che sono indicati come papabili concorrenti da tempo. Si parte, infatti, da Manuela Arcuri, nome spoilerato anche nelle settimane scorse. A lei si aggiungono anche altre due donne in lizza per il GF Vip da tempo, ovvero Wilma Goich, Lucia Bramieri e l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai Eleonora Cecere.

GF Vip 7: i concorrenti che non ti aspetti

Il presunto cast prosegue con altri nomi che, se confermati, farebbero parecchio rumore. Stiamo parlando di Sandra Milo e Jessica Izzo, due donne con caratterini niente male. Alfonso Signorini, poi, avrebbe pensato di dare un pizzico di glamour al suo GF Vip 7 con un personaggio piuttosto discusso: Federico Fashion Style, che di certo si occuperebbe delle chiome di tutti i Vipponi.

Dall’estero, invece, ci sarebbe Brenda Asnicar, attrice de Il Mondo di Patty.

GF Vip 7: vecchie conoscenze e nuovi arrivi

Parlando di vecchie conoscenze, al GF Vip 7 dovrebbero arrivare Pamela Prati, Andrea Denver e Antonio Zequila. Volti del tutto nuovi, ma comunque conosciuti grazie ai maggiori salotti televisivi sono: Patrizia Groppelli, Nilufar Addati, Veronica Cozzani, l’ex ballerino di Amici Nunzio, Matteo Ranieri, Alvaro Vitali, Aaron Nielsen, Gino Paoli, Ubaldo Lanzo, Jeda e Vittorio Sgarbi.

Al momento, è bene sottolinearlo, Alfonso Signorini e il suo staff non hanno confermato o smentito il cast.