GF Vip 7: svelati i primi 3 concorrenti

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Alfonso Signorini avrebbe scelto altri tre concorrenti per il Grande Fratello Vip 7.

GF Vip 7: i primi tre concorrenti

Secondo i rumor in circolazione Alfonso Signorini avrebbe deciso di far entrare nella casa del GF Vip 7 in qualità di concorrenti l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, la trapper Chadia Rodriguez e l’influencer Asia Gianese.

Secondo indiscrezioni il conduttore avrebbe chiesto anche alla cantante Fiordaliso di prendere parte allo show, e secondo voci diventate sempre più insistenti anche Guendalina Canessa sarebbe stata contattata per prendere parte al programma.

GF Vip 7: gli opinionisti

Tutto tace invece per quanto riguarda i possibili opinionisti del programma e al momento non è dato sapere se, come sostengono alcuni, Sonia Bruganelli tornerà davvero all’interno dello show. Alfonso Signorini per adesso ha smentito solo le notizie riguardanti Katia Ricciarelli, Morgan o Asia Argento in veste di opinionisti, e ha fatto sapere che in passato avrebbe contattato Giulia De Lellis per prendere parte al ruolo all’interno dello show (anche se poi la trattativa non era andata in porto).

