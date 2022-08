GF Vip 7, Wilma Goich concorrente? La confessione

Wilma Goich sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 7? La sua risposta in merito alla questione.

Secondo indiscrezioni Wilma Goich potrebbe essere nel cast del GF Vip 7 e sulla questione lei stessa ha rotto il silenzio.

Wilma Goich e il GF Vip

Wilma Goich sarà una delle vippone che varcheranno la soglia del GF Vip 7? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e la cantante ha confermato che, in effetti, sarebbe stata contattata dalla produzione del reality show.

“Oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre la sua nonne lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che dalla produzione”, ha dichiarato la Goich, e ancora: “Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine.

Per non parlare poi della scarsa pulizia che ho notato. La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di convivere sotto lo stesso tetto con così tanti sconosciuti”.

Insomma, la Goich non sembra propriamente convinta di voler prendere parte al GF Vip. Mentre i fan sono in attesa di saperne di più su chi saranno i concorrenti della nuova edizione del programma, sono stati confermati Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.