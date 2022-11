GF Vip 8, cambia tutto: addio a Signorini e niente fumatori nella Casa

Secondo indiscrezioni vi saranno importanti cambiamenti nell'ottava edizione del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo i rumor in circolazione l’ottava edizione del GF Vip potrebbe presentare enormi differenze con quelle passate e già si vocifera di un presunto addio da parte del conduttore, Alfonso Signorini.

GF Vip 8: i cambiamenti

Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe ipotizzando di cambiare volto per la conduzione del GF Vip dopo che le ultime tre edizioni sono state affidate a Alfonso Signorini.

Tra i papabili conduttori dell’ottava edizione del programma vi sarebbero Alessia Marcuzzi o Tommaso Zorzi, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Sempre secondo indiscrezioni la produzione dello show starebbe anche pensando di mandare un segnale forte sulla tematica del fumo e infatti sembra che potrebbe prendere in considerazione l’idea di formare un cast composto solo da non fumatori, così da mandare un segnale ai fan del programma e soprattutto togliendosi di dosso le molte critiche mosse a queste ultime edizioni per via della presenza di un gran numero di fumatori all’interno del programma.

Per il momento le indiscrezioni in circolazione restano senza conferme e pertanto ai fan del programma non resta che attendere per saperne di più.

Al momento non è dato sapere neanche per quanto andrà avanti questa settima edizione del GF Vip visto che le ultime due erano durate ben 5 mesi. C’è chi ipotizza che come per le precedenti edizioni lo show si interromperà verso marzo, ma c’è anche chi ipotizza che invece lo show (al via da settembre) vedrà la finale svolgersi intorno alla fine di dicembre.