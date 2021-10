Gf Vip, Adriana Volpe: “Da concorrente c’è più libertà, fare l’opinionista è complesso”

"Devo essere più efficace e meno logorroica. Non faccio passare le provocazioni", ha detto la Volpe su di sé, parlando anche delle difficoltà da opinionista.

Dopo aver vissuto l’esperienza da concorrente del Gf Vip, Adriana Volpe veste i panni di opinionista, offrendo utili consigli ai nuovi gieffini e non tralasciando nessuna provocazione. Risponde per le rime (anche alla collega, Sonia Bruganelli) e si fa conoscere per il suo carattere grintoso, ma nei panni di opinionista del reality non nasconde le sue difficoltà.

Gf Vip, Adriana Volpe si racconta come opinionista

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Adriana Volpe ha parlato di sé e della sua doppia esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha vestito prima i panni da concorrente e ora quelli da opinionista.

La Volpe ritiene che come opinionista dovrebbe essere “più efficace e meno logorroica”.

Poi ha sottolineato: “Il punto di forza spero sia l’obiettività e il fatto di non lasciarne passare una. Alla mia età non ho più filtri, dove c’è un’ingiustizia metto una lente di ingrandimento”.

Non mancano gli avvertimenti: “Una provocazione non la faccio passare e, se c’è malafede, la sottolineo”.

Gf Vip, Adriana Volpe: “Fare l’opinionista è complesso”

“Meglio stare nella Casa o in studio? Di pancia dico essere concorrente: non giudichi, sei tu che vivi in prima persona e tracci il tuo percorso in totale libertà, senza vincoli e copioni, dici le cose che vuoi e vivi il tuo presente“, ha spiegato Adriana Volpe.

Quindi ha aggiunto: “Il ruolo di opinionista è più complesso, perché guardi tutto dall’alto, esprimi giudizi e ti trovi a condizionare il percorso dei concorrenti nel momento in cui dai l’immunità a uno di loro”.

Gf Vip, Adriana Volpe opinionista del reality: l’astio con Sonia Bruganelli

A interessare i numerosi fan del Gf Vip è anche la rivalità ormai non velata tra Sonia Bruganelli, famosa moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe.

Nel corso delle puntate e anche lontano dai riflettori del reality tra le due non mancano le frecciatine.