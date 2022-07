Gf Vip, Adriana Volpe esclusa dalle opinioniste: torna Sonia Bruganelli, arriva Orietta Berti

Adriana Volpe non sarà un'opinionista del Gf Vip: la conduttrice ha reagito alla notizia sui social, ringraziando il pubblico per il sostegno.

La notizia è ormai ufficiale: le opinioniste del Grande Fratello Vip saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste del Gf Vip

Dopo aver ripetuto per mesi che non avrebbe più accettato di fare l’opinionista per il programma condotto da Alfonso Signorini, pare che sia stata la stessa Sonia Bruganelli a chiedere di tornare per la seconda volta a sedere nello studio di Cinecittà.

La scelta di riconfermarla non sembra essere piaciuta ai fan del programma, che hanno espresso il loro dissenso in vari commenti sui social network.

Si dice invece che Orietta Berti sia stata fortemente voluta da Alfonso Signorini, che spera possa portare un cambiamento nel programma e raggiungere un pubblico più ampio.

Adriana Volpe esclusa dal Gf Vip

A questo punto, rimarrebbe invece fuori Adriana Volpe, opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip proprio insieme a Sonia Bruganelli.

L’ostilità tra le due è sempre stata piuttosto visibile durante il reality, in particolare a causa delle posizioni critiche della conduttrice, ma, al contrario della collega, Volpe aveva più volte manifestato il suo desiderio di continuare a fare parte del programma.

La reazione di Adriana Volpe all’esclusione

Adriana Volpe non è rimasta in silenzio. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha condiviso un articolo della testata Gossiptv intitolato Gf Vip, ufficializza Bruganelli, tumulto web: valanga di critiche, Volpe difesa.

“Grazie, grazie, grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre”, ha aggiunto Volpe, che dalla sua parte ha la stima del pubblico, come testimoniato dai commenti sui social network.

Secondo Maurizio Costanzo, che ha espresso la sua opinione nella rubrica televisiva del settimanale Nuovo, i troppi cambiamenti non hanno giovato alla carriera di Volpe. “Tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”, ha scritto Costanzo.

