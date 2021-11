GF Vip, Adriana Volpe: “Soleil per una volta sii umile nella vita”

Nel corso della ventitreesima puntata del GF Vip Adriana Volpe ha bacchettato Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 29 novembre con la ventitreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Adriana Volpe ha bacchettato Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge, confronto con Miriana Trevisan

Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Le due donne, infatti, si sono scontrate nel corso degli ultimi giorni per un arricciacapelli.

“Trovo triste come lei cerchi sempre di rendersi vittima di ogni cosa, poi è tornata da me dopo un’ora per farmi una scenata, mi dà mille aggettivi poco gradevoli”, ha affermato Soleil. La Trevisan, dal suo canto ha replicato: “Come al solito racconta una storia tutta sua, lei mente”.

Soleil Sorge, le parole di Adriana Volpe

A non passare inosservata è stata una battuta infelice di Soleil sulla menopausa, con la Trevisan che ha commentato: “Comunque grazie per avermi ricordato che sto andando in menopausa forzata, grazie”.

Sull’argomento è intervenuta Adriana Volpe che ha detto: “Mi dispiace, ma abbiamo visto qualche settimana fa la linea della vita di Miriana e tutti hanno visto il dramma che ha vissuto.

Ha raccontato che le hanno tolto l’utero. Soleil per una volta sii umile nella vita. Hai ascoltato il dramma di questa donna e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio, che sarebbe stato oro in questo caso. Non puoi dire ‘capisco la menopausa datti una calmata’, quindi datti una calmata tu. Il rispetto delle donne, dov’è? Non può passare questa cosa”.

Soleil Sorge, Sonia Bruganelli difende l’influencer

Sonia Bruganelli, dal suo canto, ha affermato: “Mi dispiace per quello che ha subito Miriana, ma ha apostrofato Soleil come ‘cretina’, etc. Miriana ha delle manie di persecuzione pazzesche, che vive di cliché. Attacca delle personalità forti all’interno della Casa e le provoca, poi quando si rende conto che non riesce a stare sullo stesso livello inizia a piangere. Mi dispiace che venga vista come una vittima perché non lo è. Lo ha fatto anche con Nicola”.