GF Vip, Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: “L’unica che prende gli aerei privati è lei”

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 11 ottobre con la nona puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato ancora una volta del rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo.

Adriana Volpe, il rapporto con Sonia Bruganelli

La foto che Sonia Bruganelli ha fatto con Magalli continua ad essere ancora oggetto di discussione. Da allora, infatti, le due opinioniste del reality si sono lasciate andare a continui botta e risposta, sia televisivi che tramite social, con il conduttore Alfonso Signorini che non perde l’occasione di stuzzicarle. Ne è un chiaro esempio quanto successo nel corso della nona puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha interpellato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per chiedere delucidazioni in merito al loro rapporto.

Adriana Volpe, aereo per l’opinionista

La nona puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con Alfonso Signorini che ha parlato dell’aereo che è sorvolato sopra il cielo della casa più spiata d’Italia con una dedica indirizzata all’opinionista Adriana Volpe. “Adry Fox, la queen del GF Vip sei tu”. Alfonso Signorini ha quindi commentato: “La cosa non sarà passata inosservata.

Un aereo è sorpassato sopra la casa del GF Vip. Bruganelli, per te manco un paracadute, un elicottero, un drone. Adriana, la Bruganelli mi ha chiesto di chiederti quanto costa noleggiare un aereo per farlo volare sopra la casa…”.

Adriana Volpe, la frecciatina a Sonia Bruganelli

Adriana Volpe ha quindi colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Sonia Bruganelli. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Aspetta a dire così, perché sta ingaggiando le frecce tricolori”.

Per poi aggiungere: “Qui l’unica che prende gli aerei privati è lei“.

Un chiaro riferimento alle polemiche sulla Bruganelli per il fatto di aver viaggiato con la sua famiglia con un jet privato. Ma non solo, Adriana Volpe ha ironizzato: “Io giro intorno a te Alfonso”. Sonia Bruganelli, dal suo canto, ha replicato: “Ho saputo che costava pochissimo l’aereo, io pensavo chissà quanto!”