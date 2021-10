GF Vip, aereo per Jessica Selassiè: ammiratore segreto

Al Grande Fratello Vip è arrivato un aereo per Jessica Selassiè. La principessa ha un ammiratore segreto.

Al Grande Fratello Vip è arrivato un aereo per Jessica Selassiè. La principessa ha un ammiratore segreto. Nelle ultime ore è emerso che questo ammiratore non sembra essere così misterioso.

GF Vip, aereo per Jessica Selassiè: il messaggio

Nella giornata di ieri, 16 ottobre 2021, è arrivato un aereo a sorpresa sulla casa del Grande Fratello Vip.

La destinataria del messaggio è stata Jessica Selassiè. Sul profilo social del reality è stato pubblicato proprio il momento in cui è arrivata la bellissima sorpresa. “Jess sei stupenda. Scrivimi. Dr.G” è il messaggio ricevuto dalla principessa, arricchito da due cuoricini. Tutti si sono immediatamente chiesti chi fosse questo ammiratore segreto. La prima delle sorelle ad essersi accorta dell’aereo è stata Lulù, che chiamandola ha detto “Dr. Giulio“.

GF Vip, aereo per Jessica Selassiè: l’ammiratore segreto

Le domande in seguito a questa esternazione di Lulù sono state tante. In molti si sono chiesti chi è questo Dr. Giulio, se è realmente un medico oppure se è un nome finto per non farsi riconoscere. Anche gli altri concorrenti si sono dimostrati molto curiosi dopo questa dedica speciale. Gli utenti hanno iniziato a ricordare qualcosa accaduto un po’ di tempo fa. Alcuni di loro hanno tirato fuori una frase detta dalle principesse durante la settimana.

“Can’t wait for that airplane saying that…” avevano detto le tre sorelle, parlando in inglese. Sapevano già che sarebbe arrivata questa dedica d’amore?

GF Vip, aereo per Jessica Selassiè: il dottor Giulio

Dr. G, nel suo messaggio in codice, ha invitato la principessa a scrivergli. Tutti si sono chiesti chi fosse quest’uomo misterioso e in breve tempo sul web sono arrivati ad una risposta. Si parla del Dottor Giulio, un chirurgo estetico che poco prima dell’entrata nella casa delle principesse, le aveva sottoposte ad alcuni trattamenti di bellezza.

A svelare ulteriori dettagli sarà la stessa Jessica.