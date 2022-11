Gf Vip: Aida Nizar pronta a tornare al reality show

Aida Nizar, ex volto del GF e Del GF Vip, sarebbe pronta a tornare nel reality show condotto da Signorini e a provarlo sarebbero alcuni indizi spuntati sui social.

Aida Nizar al GF Vip

Secondo alcuni rumor circolati in rete Aida Nizar potrebbe varcare di nuovo la soglia della porta rossa. A far ipotizzare la questione ai fan del GF Vip sarebbe stato un video postato da Aida e dove la si vede posare in aeroporto con alcune valige. “A lavorare”, ha scritto l’ex volto del reality show taggando il gruppo Mediaset. Si tratta dell’effettiva prova della sua partecipazione al programma? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti credono che l’ipotetico arrivo di Aida al programma tv possa portare nuovo scompiglio tra i concorrenti della Casa.

Aida al momento non ha confermato né smentito l’indiscrezione.

I casi Covid al GF Vip

La produzione del GF Vip starebbe cercando di far fronte ai casi Covid spuntati all’interno della Casa e infatti già 5 concorrenti (l’ultima è stata Wilma Goich) sono risultati positivi al Covid.

Sempre secondo i rumor in circolazione la produzione del reality show avrebbe messo in stand by gli ingressi di nuovi concorrenti proprio per evitare nuovi casi di Covid all’interno della Casa e si vocifera infatti che tre vip potrebbero entrare nel reality show solo nel periodo successivo alle Festività natalie. Sarà vero?